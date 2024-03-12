Ширер оценил игру защитника «Ливерпуля» Гомеса

Экс-форвард национальной сборной Англии и «Ньюкасла» Алан Ширер поделился мнением об игре защитника «Ливерпуля» Джо Гомес.
«Гомес стал лучше. Раньше Джо чаще допускал ошибки. Раньше я был бы рад играть против него, потому что у меня была бы уверенность, что точно получу свой шанс. Сейчас я не могу так сказать», - передает слова Алана инсайдер Дэйв Оккоп.
В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 26-летний защитник провел 24 поединка, в которых сделал голевую передачу и получил четыре желтые карточки. По итогам 28 туров «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.
Тем не менее у игроков сити, в частности у Доку был не один шанс против Гомеза. Сами не реализовали просто, так-то Джо обычное дно, а с уходом Клоппа вовсе скатится в какой-нибудь клуб из чемпионшипа
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