Ширер оценил игру защитника «Ливерпуля» Гомеса

«Гомес стал лучше. Раньше Джо чаще допускал ошибки. Раньше я был бы рад играть против него, потому что у меня была бы уверенность, что точно получу свой шанс. Сейчас я не могу так сказать», - передает слова Алана инсайдер Дэйв Оккоп.