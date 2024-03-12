Почеттино оценил гол Мудрика

Рулевой лондонского «Челси» Маурисио Почеттино оценил игру украинского вингера Михаила Мудрика во вчерашнем матче 28-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» (3:2). В этой встрече полузащитник отметился голом.
«Мудрик забил отличный мяч. Это как раз то, что требуется от футболиста, вышедшего со скамейки запасных. Он повлиял своими действиями на результат. Михаил должен конкурировать с другими игроками на своей позиции. Только так можно заслужить место в основе», - передает слова аргентинца Chelsea News.
В текущем сезоне Михаил провел 29 матчей, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей и три голевые передачи.
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