Почеттино оценил гол Мудрика

«Мудрик забил отличный мяч. Это как раз то, что требуется от футболиста, вышедшего со скамейки запасных. Он повлиял своими действиями на результат. Михаил должен конкурировать с другими игроками на своей позиции. Только так можно заслужить место в основе», - передает слова аргентинца Chelsea News.