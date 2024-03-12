«Барселона» хочет купить нападающего «Ливерпуля», оценённого в 140 млн евро

Нападающий «Ливерпуля» Луис Диас может оказаться в Испании. По информации El Heraldo, в подписании колумбийского форварда заинтересована каталонская «Барселона».

Президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта провел предварительные переговоры с представителями английского гранда. В ходе беседы его уведомили, что мерсисайдцы оценивают Диаса в 120-140 миллионов евро. «Ливерпуль» готов отпустить Луиса, если получит соответствующее предложение.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии 27-летний нападающий сыграл 27 матчей. На счету Диаса шесть забитых мячей и три результативные передачи.

«Ливерпуль» принял решение по Луису Диасу