«Манчестер Юнайтед» выбрал главную трансферную цель

Защитник «Эвертона» Джерред Брентуэйт попал в сферу интересов одного из грандов Английской премьер-лиги. Согласно сообщениям журналистов The Mirror, в подписании игрока заинтересован «Манчестер Юнайтед». Защитник является главной целью «красных дьяволов» на летнее трансферное окно.

Джерред выступает за «ирисок» с 2020 года. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает летом 2027 года. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Брентуэйт поучаствовал в 31 поединке во всех турнирах. На счету защитника два забитых мяча.