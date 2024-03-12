«Манчестер Юнайтед» будет сложно подписать Бремера

Защитник «Ювентуса» Глейсон Бремер может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

При этом, как отмечает источник, манкунианцам будет непросто осуществить сделку по переходу 26-летнего бразильца, так как Бремер недавно продлил контракт с «Ювентусом» и является ключевым игроком «старой синьоры».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов предложить за Бремера около 60-70 миллионов евро.

В текущем сезоне защитник провёл за «Ювентус» 28 матчей, в которых забил три гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бразилии в 50 миллионов евро.