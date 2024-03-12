Гари Невилл оценил уровень Палмера

Экс-игрок сборной Англии и «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл высказал мнение о полузащитнике лондонского «Челси» Коуле Палмере.

«Коул подходит для всех видов футбола. Он может играть в международных матчах, где нужны класс и самообладание на поле», - передает слова Невилла Sky Sports.

Напомним, что Палмер является воспитанником академии «Манчестер Сити». Хавбек перешел в стан «пенсионеров» за 47 миллионов евро. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 33 поединках, записав на свой счет 13 забитых мячей и 11 голевых передач. Его контракт рассчитан до середины 2030 года.