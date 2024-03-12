Палмер раскрыл причину ухода из «Манчестер Сити»

«Я покинул «Сити», поскольку хотел чаще появляться на поле. Именно поэтому сделал выбор пользу «Челси». Мне хочется демонстрировать свою игру как можно чаще. К счастью, мое решение себя оправдало», - передает слова полузащитника инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.