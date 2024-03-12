Палмер раскрыл причину ухода из «Манчестер Сити»

Хавбек лондонского «Челси» Коул Палмер высказался о переходе в стан «пенсионеров» из «Манчестер Сити».
«Я покинул «Сити», поскольку хотел чаще появляться на поле. Именно поэтому сделал выбор пользу «Челси». Мне хочется демонстрировать свою игру как можно чаще. К счастью, мое решение себя оправдало», - передает слова полузащитника инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.
Коул является воспитанником академии «Манчестер Сити». В «Челси» он перешел за 47 миллионов евро. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл 33 поединка, в которых забил 13 мячей и отдал 11 голевых передач.
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