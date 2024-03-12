Почеттино подвёл итоги матча «Челси» - «Ньюкасл»

«Это футбол. Порой ты получаешь удовольствие, а иногда можешь страдать. Нам противостоял хороший соперник с отличными футболистами. Нам было непросто. Но «Челси» смог добиться победы, самое важное – три балла. Мы продолжаем двигаться вперед», - передает слова аргентинского тренера BBC.