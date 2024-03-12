Почеттино подвёл итоги матча «Челси» - «Ньюкасл»

В рамках 28-го тура Английской премьер-лиги лондонский «Челси» на своем поле победил «Ньюкасл» со счетом 3:2. Об этом поединке высказался главный тренер «пенсионеров» Маурисио Почеттино.
«Это футбол. Порой ты получаешь удовольствие, а иногда можешь страдать. Нам противостоял хороший соперник с отличными футболистами. Нам было непросто. Но «Челси» смог добиться победы, самое важное – три балла. Мы продолжаем двигаться вперед», - передает слова аргентинского тренера BBC.
После 27 матчей «Челси» набрал 39 баллов и занимает 11-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.
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