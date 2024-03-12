«Барселона» хочет купить нападающего «Манчестер Юнайтед» - известно имя

Каталонская «Барселона» вступила в переговоры с «Манчестер Юнайтед». Как информируют журналисты Sport.es, между спортивными директорами клубов состоялась встреча.

Источник отмечает, что «сине-гранатовые» уже начали планировать летние трансферы. «Барселона» предварительно обсудила возможный переход нападающего «красных дьяволов» Мэйсона Гринвуда, ныне выступающего на правах аренды за испанский «Хетафе». Контракт игрока с манкунианцами рассчитан до середины 2025 года.

В нынешнем сезоне Мэйсон принял участие в 26 поединках, в которых отметился восемью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.