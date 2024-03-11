Защитник «Байера» Эдмонд Тапсоба может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Экрем Конур.

По информации источника, лондонский «Тоттенхэм» продолжает проявлять интерес к 25-летнему футболисту из Буркина-Фасо. Напомним, прошлым летом «шпоры» уже пытались приобрести Тапсоба, но леверкузенцы не отпустили игрока за 45 миллионов евро.

Источник сообщает, что сейчас «Байер» готов рассмотреть предложения по Тапсоба, если за него будет предложено более 50 миллионов.

В текущем сезоне футболист провел 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет один ассист.