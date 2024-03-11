​Гвардиола выбрал новичка для «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» стремится укрепить среднюю линию в летнее трансферное окно. Как сообщает Football Transfers, в клубе Премьер-лиги изучают возможность подписания полузащитника Бруно Гимараэса из «Ньюкасла».

Отмечается, что рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола является большим поклонником Гимараэса. Так, например, испанскому специалисту нравится универсальность 26-летнего бразильца.

В действующем контракте Бруно Гимараэса с «Ньюкаслом» прописана опция выкупа за 100 миллионов евро. В 38 матчах нынешнего сезона бразильский полузащитник забил три гола и отдал шесть голевых передач на партнёров.

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