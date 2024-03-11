​Галлас ответил, должен ли Кейн думать о возвращении в АПЛ

Экс-игрок «Тоттенхэма» Вильям Галлас ответил на вопрос, должен ли Гарри Кейн рассмотреть возможность возвращения в Премьер-лигу ближайшим летом.

«Это не должно быть предметом разговора, ведь Гарри – лучший бомбардир Бундеслиги! «Бавария» не добилась хороших результатов, они серьёзно отстают от «Байера». Но надо быть честным насчёт Кейна. Он оказался в новой стране и новой лиге, но он забивает много голов.

«Баварии» будет трудно стать чемпионом в этом сезоне, но в следующем году они, вероятно, сменят тренера и попытаются вернуться на победный путь. Пока слишком рано говорить об уходе Кейна», - сказал Галлас Genting Casino.

Отметим, что Гарри Кейн рискует остаться в этом сезоне без трофеев. При этом желание завоёвывать трофеи, очевидно, было немаловажным при приятии игроком решения о переходе в «Баварию» из «Тоттенхэма».