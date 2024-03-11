Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг может сохранить работу по итогам текущего сезона.

В беседе с Manutd журналист BBC Sport Саймон Стоун сообщил, что будущее нидерландского тренера не зависит от попадания «Манчестер Юнайтед» в следующий розыгрыш Лиги чемпионов. По словам эксперта, в клубе не считают, что прошлая структура управления была верной, ведь никто из последних тренеров не дал результат. По этой причине не стоит оценивать тен Хага, который работал при неправильной системе управления, отметил Стоун.

После 28 туров «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в своем активе 47 очков. Отставание команды от зоны Лиги чемпионов составляет восемь баллов.