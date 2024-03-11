​Канселу назвал клуб, за который хочет играть в следующем сезоне

Защитник Жоау Канселу дал комментарий по поводу своего будущего. В этом сезоне португалец выступает за «Барселону» в аренде. При этом контракт Канселу с «Манчестер Сити» рассчитан до середины 2027 года.

«Я пока ничего не знаю [о будущем], но я бы хотел остаться здесь. Я вырос, наблюдая за «Барселоной» с Роналдиньо. Он мой кумир. Я горжусь тем, что ношу эту футболку», - сказал Канселу La Gazzetta dello Sport.

В сезоне 2023/2024 Жоау Канселу поучаствовал в 31 официальном матче «Барселоны». В них футболист забил три гола и отдал четыре результативных паса на партнёров.

Ближайший матч «Барселона» проведёт 12 марта – против «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов.