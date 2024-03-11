​Замена Клоппу: «Ливерпуль» выберет между тремя тренерами

«Ливерпуль» ищет нового тренера после того, как Юрген Клопп принял решение уйти из клуба по завершению сезона. Приоритетным кандидатом для гранда Премьер-лиги остаётся Хаби Алонсо из «Байера», но убедить его переехать на «Энфилд» ближайшим летом будет невероятно сложно. По этой причине «красные» сосредоточились на других кандидатах.

Как сообщает Football Insider, в шорт-листе «Ливерпуля» находятся Роберто де Дзерби из «Брайтона», Юлиан Нагельсманн из сборной Германии и Рубен Аморим из «Спортинга».

Вероятно, Клоппа в «Ливерпуле» заменит один из этих трёх специалистов, хотя надежда переманить Алонсо в клубе ещё живёт.