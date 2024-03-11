​Мойес пристроил сына в «Вест Хэм»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес пристроил в клуб своего сына – Дэвида Мойеса - младшего. По информации MailSport, сын шотландского тренера будет работать в стане «молотобойцев» скаутом.

Ранее Мойес говорил о том, что у него есть предложение от клуба о продлении контракта. При этом шотландец отмечал своё желание дождаться завершения сезона, чтобы затем принять правильное решение. Действующий трудовой договор Мойеса рассчитан до лета.

На текущий момент «Вест Хэм» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч команда Мойеса проведёт 14 марта – против «Фрайбурга» в Лиге Европы.