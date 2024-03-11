Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Мойес пристроил сына в «Вест Хэм»

11 Марта 2024 • 16:57 Комментировать

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес пристроил в клуб своего сына – Дэвида Мойеса - младшего. По информации MailSport, сын шотландского тренера будет работать в стане «молотобойцев» скаутом.

Ранее Мойес говорил о том, что у него есть предложение от клуба о продлении контракта. При этом шотландец отмечал своё желание дождаться завершения сезона, чтобы затем принять правильное решение. Действующий трудовой договор Мойеса рассчитан до лета.

На текущий момент «Вест Хэм» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч команда Мойеса проведёт 14 марта – против «Фрайбурга» в Лиге Европы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Дэвид Мойес
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Президент «Реала» поставил крест на игроке команды - названо имя Гвардиола лишь третий: назван лучший тренер в истории АПЛ Гвардиола назвал легендарного игрока, которого хотел бы тренировать Холанн назвал главного игрока «Ливерпуля» Абрамович может купить испанский клуб - известно название Суперкомпьютер подсчитал расклады в чемпионской гонке АПЛ после матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» Фоден принял решение по «Манчестер Сити» Промес обратился к «Спартаку» Гвардиола ответил на вопрос о недовольстве де Брёйне заменой Клопп назвал лучшего тренера мира
«Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок Шок для «Реала»: Анчелотти может сесть в тюрьму «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Раскрыт доход «Барселоны» с продажи футболок — каталонцы лучшие по данному показателю «Ростов» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
Спортивные новости
Канарейкин: «Прошлогодняя ситуация с Федотовым аукнулась ЦСКА в этом сезоне» «Металлург» в овертайме вырвал победу у «Амура» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ Канарейкин — о раннем вылете «Ак Барса» из плей-офф КХЛ: «Очень много вопросов» Канарейкин высказался о раннем вылете ЦСКА и «Ак Барса» из плей-офф КХЛ «Трактор» выиграл у «Салавата Юлаева» и вышел во второй раунд Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
11.03.24 в 23:00
Челси Челси
Ньюкасл Ньюкасл
1.84 4.10 3.45
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Марта
18:34 · Англия. Премьер-лига
​Канселу назвал клуб, за который хочет играть в следующем сезоне
16:57 · Англия. Премьер-лига
​Мойес пристроил сына в «Вест Хэм»
16:51 · Англия. Премьер-лига
​Из «Челси» могут уйти 15 футболистов – названы все имена
16:37 · Англия. Премьер-лига
​Анчелотти рассказал, в чём Ла Лига лучше АПЛ
15:49 · Англия. Премьер-лига
В «Барселоне» уверены, что смогут выкупить Канселу
15:42 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» попытается купить звёздного форварда – известно имя 1
15:26 · Англия. Премьер-лига
​Почеттино отреагировал на слухи о приходе на его место Моуринью
15:01 · Англия. Премьер-лига
Три топ-клуба следят за защитником «Арсенала» слухи
14:59 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» сделал предложение тренеру из Испании
14:11 · Англия. Премьер-лига
​Будущее Гринвуда: в «Манчестер Юнайтед» ещё нет решения
14:05 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» всё ещё интересуется двумя игроками «Эвертона»
13:58 · Англия. Премьер-лига
​Триппьер прокомментировал слухи о переходе в «Баварию» 1
13:44 · Россия. Премьер-лига
​Эмери потерпел самое крупное домашнее поражение со времён в «Спартаке»
12:53 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» составила план для сохранения Санчо
12:46 · Англия. Премьер-лига
Названы обновлённые шансы команд на победу в АПЛ
Все новости
Рекомендуем