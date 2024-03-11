​Анчелотти рассказал, в чём Ла Лига лучше АПЛ

Нынешний рулевой «Реала» Карло Анчелотти поработал во всех пяти топ-лигах Европы. Специалиста попросили сравнять испанскую Ла Лигу с английской Премьер-лигой.

«АПЛ и Ла Лига? Это разные лиги. Но это не значит, что какая-то из лиг лучше или хуже. На тактическом уровне Ла Лига намного лучше АПЛ. Если же говорить об интенсивности, темпе, то в Премьер-лига впереди. Но у испанцев больше тактических качеств», - слова Анчелотти приводит AS.

Напомним, что в воскресенье «Реал» Анчелотти на своём поле разгромил «Сельту» со счётом 4:0. «Сливочные» уверенно лидируют в турнирной таблице чемпионата Испании.