​«Манчестер Юнайтед» попытается купить звёздного форварда – известно имя

В «Манчестер Юнайтед» грядёт перестройка состава. Связано это с тем, что в клуб пришёл новый владелец, который настроен вернуть «красных дьяволов» на высокий уровень в европейской системе координат.

Судя по всему, на радаре «Манчестер Юнайтед» остаётся нападающий Гарри Кейн. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Give Me Sport, в летнее трансферное окно «красные дьяволы» сделают всё возможное, чтобы подписать 30-летнего футболиста.

Как известно, «Манчестер Юнайтед» боролся за Кейна прошлым летом, однако футболист сделал выбор в пользу «Баварии».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают звёздного Гарри Кейна в 110 миллионов евро.