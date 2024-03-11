​«Челси» сделал предложение тренеру из Испании

Маурисио Почеттино не удаётся вернуть «Челси» на высокий уровень, поэтому в клубе думают о новой смене тренера. Согласно информации AS, лондонский клуб контактировал с Мичелом, чья «Жирона» в этом сезоне удивляет всю футбольную Европу.

По данным источника, представители «Челси» провели с Мичелом встречу в Испании, после чего отправили специалисту предложение. Впрочем, Мичел не заинтересован в переходе в лондонский клуб.

На текущий момент «Жирона» занимает второе место в турнирной таблице испанской Ла Лиги. «Челси», в свою очередь, сейчас располагается на одиннадцатой строчке в таблице Премьер-лиги.