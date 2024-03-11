​Будущее Гринвуда: в «Манчестер Юнайтед» ещё нет решения

Будущее нападающего Мэйсона Гринвуда остаётся туманным. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, в «Манчестер Юнайтед» ещё не приняли окончательного решения по Гринвуду. При этом есть ощущение, что «красные дьяволы» будут готовы рассмотреть предложения по форварду, если речь пойдёт о полноценном трансфере, а не об аренде.

Напомним, что в прошлом году «Манчестер Юнайтед» решил не восстанавливать Гринвуда в первой команде после скандальной истории с обвинениями в сексуальном насилии. При этом обвинения с Мэйсона были сняты ещё в начале 2023 года. Сейчас 22-летний Гринвуд играет за «Хетафе» в аренде.