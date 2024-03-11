«Манчестер Юнайтед» всё ещё интересуется двумя игроками «Эвертона»

«Манчестер Юнайтед» продолжает проявлять интерес к двум футболистам «Эвертона». Как сообщает журналист Самуэль Лакхёрст, манкунианцам интересны центральный защитник Джерред Брентуэйт и опорный полузащитник Амаду Онана, который также находится на радаре у каталонской «Барселоны».

Отметим, что за каждого из перечисленных футболистов «Эвертон» ранее требовал минимум 80 миллионов евро компенсации. Подобные аппетиты «ирисок» пока отпугивают потенциальных покупателей.

21-летний Брентуэйт оценивается «Трансфермарктом» в 25 миллионов евро, а 22-летний Онана – в 50 миллионов.