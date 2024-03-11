​Триппьер прокомментировал слухи о переходе в «Баварию»

В зимнее трансферное окно слухи активно связывали защитника Кирана Триппьера с «Баварией». Футболист дал комментарий на этот счёт.

«Честно говоря, это безумие. Я был в Нью-Йорке, и меня разбудили в 5 утра по их времени со словами: «Бавария» хочет тебя подписать».

В свои 33 года я никогда не думал, что «Бавария» захочет меня подписать. Для меня это стало большим шоком. Я созвонился с менеджером – он знает о моих обязательствах перед клубом. Я не пытался уйти из клуба силой. Владельцы знают, насколько я привержен.

Конечно, Гарри [Кейн] писал мне, но это было не то, что мне было нужно. При этом я воспринял желание «Баварии» подписать меня как комплимент. Кейн подшучивал – говорил, что в Мюнхене теплее, чем в Ньюкасле», - рассказал Триппьер Chronicle Live.