Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Триппьер прокомментировал слухи о переходе в «Баварию»

11 Марта 2024 • 13:58 Комментировать

В зимнее трансферное окно слухи активно связывали защитника Кирана Триппьера с «Баварией». Футболист дал комментарий на этот счёт.

«Честно говоря, это безумие. Я был в Нью-Йорке, и меня разбудили в 5 утра по их времени со словами: «Бавария» хочет тебя подписать».

В свои 33 года я никогда не думал, что «Бавария» захочет меня подписать. Для меня это стало большим шоком. Я созвонился с менеджером – он знает о моих обязательствах перед клубом. Я не пытался уйти из клуба силой. Владельцы знают, насколько я привержен.

Конечно, Гарри [Кейн] писал мне, но это было не то, что мне было нужно. При этом я воспринял желание «Баварии» подписать меня как комплимент. Кейн подшучивал – говорил, что в Мюнхене теплее, чем в Ньюкасле», - рассказал Триппьер Chronicle Live.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Бавария Киран Триппьер ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Президент «Реала» поставил крест на игроке команды - названо имя Гвардиола лишь третий: назван лучший тренер в истории АПЛ Холанн назвал главного игрока «Ливерпуля» Гвардиола назвал легендарного игрока, которого хотел бы тренировать Саттон назвал точный счёт матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» Абрамович может купить испанский клуб - известно название Суперкомпьютер подсчитал расклады в чемпионской гонке АПЛ после матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» Уокер назвал лучшего игрока, с которым выступал за одну команду Клопп назвал лучшего тренера мира Фоден принял решение по «Манчестер Сити»
«Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок Шок для «Реала»: Анчелотти может сесть в тюрьму «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Раскрыт доход «Барселоны» с продажи футболок — каталонцы лучшие по данному показателю «Ростов» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
Спортивные новости
Канарейкин — о раннем вылете «Ак Барса» из плей-офф КХЛ: «Очень много вопросов» Канарейкин высказался о раннем вылете ЦСКА и «Ак Барса» из плей-офф КХЛ «Трактор» выиграл у «Салавата Юлаева» и вышел во второй раунд Кубка Гагарина Экс-тренер сборной России поделился ожиданиями от второго раунда плей-офф КХЛ Чесноков оценил шансы Рублёва на победу в поединке с Лехечкой на турнире в Индиан-Уэллсе Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
11.03.24 в 23:00
Челси Челси
Ньюкасл Ньюкасл
1.84 4.10 3.45
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Марта
14:59 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» сделал предложение тренеру из Испании
14:11 · Англия. Премьер-лига
​Будущее Гринвуда: в «Манчестер Юнайтед» ещё нет решения
14:05 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» всё ещё интересуется двумя игроками «Эвертона»
13:58 · Англия. Премьер-лига
​Триппьер прокомментировал слухи о переходе в «Баварию»
13:44 · Россия. Премьер-лига
​Эмери потерпел самое крупное домашнее поражение со времён в «Спартаке»
12:53 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» составила план для сохранения Санчо
12:46 · Англия. Премьер-лига
Названы обновлённые шансы команд на победу в АПЛ
11:47 · Англия. Премьер-лига
Санчо не хочет возвращаться в «Манчестер Юнайтед», пока команду возглавляет тен Хаг
11:44 · Англия. Премьер-лига
Клаттенбург: «Доку ударил Макаллистера в грудь - это пенальти»
11:38 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Ливерпуль» борется за титул, потому что у них есть Клопп»
11:32 · Англия. Премьер-лига
Клопп сделал заявление о чемпионской гонке
10:32 · Англия. Премьер-лига
​Каррагер: «Чемпионская гонка в АПЛ будет идти до последнего тура»
10:29 · Англия. Премьер-лига
Каррагер - об ударе Доку в грудь Макаллистеру: «Для пенальти контакт должен быть сильнее»
09:58 · Англия. Премьер-лига
​Стоунс: «Надеялись выиграть, но это было непросто»
09:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может потратить почти 120 млн евро на полузащитника
Все новости
Рекомендуем