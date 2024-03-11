«Боруссия» составила план для сохранения Санчо

Дортмундская «Боруссия» хочет оставить вингера Джедона Санчо как минимум ещё на один сезон. Напомним, «Манчестер Юнайтед» не стал включать в арендную сделку право выкупа на постоянной основе.

Как сообщает Bild, в «Боруссии» понимают, что Санчо не хочет возвращаться на «Олд Траффорд» из-за тренера Эрика тен Хага. По этой причине «шмели» хотят продлить аренду англичанина ещё на один сезон или же организовать обмен с «Манчестер Юнайтед», предложив одного из своих футболистов.

Санчо на выходных забил свой первый гол за «Боруссию» после возвращения. В целом на счету англичанина по одному голу и результативной передаче в нынешнем розыгрыше Бундеслиги.