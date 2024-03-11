Названы обновлённые шансы команд на победу в АПЛ

Аналитики Opta Sports оценили шансы команд на чемпионство в Английской премьер-лиге по итогам 28 туров.

Главным фаворитом считается действующий обладатель титула – «Манчестер Сити». Шансы команды Хосепа Гвардиолы защитить золото оцениваются в 46 процентов. Далее в рейтинге расположился «Ливерпуль» 36%. Топ-3 замыкает лондонский «Арсенал». Вероятность чемпионства подопечных Микеля Артеты составляет 19 процентов.

После 28 проведенных туров «канониры» занимают первое место с 64 баллами. На второй полиции с аналогичным количеством очков находится «Ливерпуль». «Манчестер Сити» (63) замыкает топ-3.