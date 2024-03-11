Санчо не хочет возвращаться в «Манчестер Юнайтед», пока команду возглавляет тен Хаг

Вингер дортмундской «Боруссии» Джедон Санчо в обозримом будущем не намерен возвращаться в «Манчестер Юнайтед». По информации от Bild, англичанин не хочет выступать под руководством Эрика тен Хага, так как считает нидерландца главным виновником спада в своей карьере.

Напомним, за «Боруссию» Санчо в настоящий момент выступает на правах аренды. «Манчестер Юнайтед» в январе не стал сжигать мосты с Джедоном, поэтому не включил в сделку право выкупа.

23-летний Санчо по возвращении в «Боруссию» отметился одним голом и результативной передачей в Бундеслиге. В начале сезона у англичанина случился конфликт с тен Хагом, из-за чего футболист и покинул «Манчестер Юнайтед» в январе.