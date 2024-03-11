Клаттенбург: «Доку ударил Макаллистера в грудь - это пенальти»

Экс-судья Марк Клаттенбург отреагировал на момент с неназначенным пенальти в концовке матча «Ливерпуль» - «Манчестер Сити».
«Хозяева должны были получить пенальти. Это проблема АПЛ, судьи допускают ошибки, даже система VAR не помогает. Доку ударил Макаллистера в грудь. За пределами штрафной это был бы фол в любой день недели. Этот момент тянул на пенальти», - цитирует Клаттенбурга Daily Mail.
Напомним, что поединок прошел на «Энфилде» и завершился вничью со счетом 1:1. После этого матча «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице, а «Манчестер Сити» - третье. Лидером является лондонский «Арсенал».
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