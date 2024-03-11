Клаттенбург: «Доку ударил Макаллистера в грудь - это пенальти»

«Хозяева должны были получить пенальти. Это проблема АПЛ, судьи допускают ошибки, даже система VAR не помогает. Доку ударил Макаллистера в грудь. За пределами штрафной это был бы фол в любой день недели. Этот момент тянул на пенальти», - цитирует Клаттенбурга Daily Mail.