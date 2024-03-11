Невилл: «Ливерпуль» борется за титул, потому что у них есть Клопп»

«Ливерпуль» борется за титул, потому что у них есть Клопп. Это основная причина успеха команды. Вспомните, что говорили о шансах команды перед стартом сезона. Мне бы не хотелось, чтобы Юрген тренировал «красных». Пока он в этом клубе, у них всегда большие шансы на успех», - передает слова эксперта таблоид Daily Mail.