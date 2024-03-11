Клопп сделал заявление о чемпионской гонке

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями относительно чемпионской гонки в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги.
«Впереди еще десять туров, поэтому вообще ничего не решено. Нас ждут много матчей. За золотые медали сражаются несколько сильных клубов. Посмотрим, что мы сможем сделать», - передает слова немецкого специалиста пресс-служба мерсисайдского гранда.
В рамках 28-о тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на своем поле расписал мировую с «Манчестер Сити» (1:1). Лидером Премьер-лиги является лондонский «Арсенал», команда Клоппа идет второй, а «Манчестер Сити» - третьим.
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