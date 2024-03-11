Клопп сделал заявление о чемпионской гонке

«Впереди еще десять туров, поэтому вообще ничего не решено. Нас ждут много матчей. За золотые медали сражаются несколько сильных клубов. Посмотрим, что мы сможем сделать», - передает слова немецкого специалиста пресс-служба мерсисайдского гранда.