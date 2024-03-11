​Каррагер: «Чемпионская гонка в АПЛ будет идти до последнего тура»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер уверен в том, что чемпионская гонка в АПЛ будет идти до последнего тура, вопреки привычке «Манчестер Сити» выигрывать титул досрочно. К таким выводам Каррагер пришел после просмотра матча между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем», который, напомним, прошел в воскресенье и завершился ничьей со счетом 1:1.

- Какой матч! Обе команды действовали выше всяких похвал. То, что обе эти команды показывали нам в последние шесть-семь лет, не поддается описанию. Я вижу, что чемпионская гонка будет идти в этом сезоне до последнего тура, - предвкушает Каррагер, слова которого цитирует BBC Sport.