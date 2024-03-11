«Манчестер Юнайтед» может потратить почти 120 млн евро на полузащитника

Полузащитник лиссабонской «Бенфики» Жоау Невеш может продолжить карьеру в топ-клубе Английской премьер-лиги. Об этом информируют журналисты Daily Mail.

Согласно сведениям источника, заполучить 19-летнего португальца в свои ряды хочет «Манчестер Юнайтед». В подписании Невеша лично заинтересован новый владелец «красных дьяволов» Джим Рэтклифф. Сумма потенциальной сделки оценивается в 117 миллионов евро.

Жоау является воспитанником академии «Бенфики». В нынешнем сезоне полузащитник поучаствовал в 43 поединках за лиссабонский клуб, в которых записал на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи.