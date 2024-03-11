Гвардиола высказал мнение о будущем Клоппа

«Юрген вернется, ему очень нравится эта работа. Благодаря соперничеству с ним я стал лучше. Моя команда тоже стала сильнее. Хочу пожелать ему как можно скорее вернуться, футбол нуждается в таких людях», - передает слова испанского специалиста BBC.