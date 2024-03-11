Гвардиола высказал мнение о будущем Клоппа

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался касательно будущего главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа. По завершении сезона немец покинет мерсисайдский топ-клуб.
«Юрген вернется, ему очень нравится эта работа. Благодаря соперничеству с ним я стал лучше. Моя команда тоже стала сильнее. Хочу пожелать ему как можно скорее вернуться, футбол нуждается в таких людях», - передает слова испанского специалиста BBC.
Напомним, что Клопп возглавил «Ливерпуль» осенью 2015 года. Под руководством немецкого наставника мерсисайдский коллектив выиграл восемь трофеев, среди которых титулы АПЛ и Лиги чемпионов.
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