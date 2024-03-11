Рой Кин: «Клоппу может гордиться своей командой»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал итоги матча «Ливерпуля» против «Манчестер Сити», который завершился вничью 1:1 и позволил «Ливерпулю» остаться впереди грозного соперника в турнирной таблице первенства. Кин призвал Юргена Клоппа, наставника «Ливерпуля», гордиться своей командой, с которой он проводит последний сезон.

- Юрген Клопп должен гордиться своей командой. Он стал персоной матча, и это справедливо. Фанаты «Ливерпуля» любят его за достижения, - цитирует слова Роя Кина BBC Sport.

Клопп тренирует клуб с 2015 года, ранее он работал с дортмундской «Боруссией».