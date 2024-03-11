Клопп: «Доку мог убить Макаллистера»

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал жесткое столкновение Жереми Доку и Алексиса Макаллистера во вчерашнем матче 28-го тура Премьер-лиги. Игрок «Манчестер Сити» влетел ногой в грудь аргентинцу.
«Да, Доку попал по мячу. Но если бы там не было мяча, он мог убить Алексиса. Все очень просто. Это был пенальти для всех. Если кто-то не согласен, то он точно не футбольный болельщик», - передает слова немецкого специалиста Sky Sports.
Напомним, что встреча прошла на «Энфилде» и завершилась вничью со счетом 1:1. После этого матча «Ливерпуль» с 64 очками занимает второе место в таблице, а «Манчестер Сити» (63) идет третьим.
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