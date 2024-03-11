Старридж: «Клоппу есть чем гордиться»

Бывший игрок «Ливерпуля» Даниэль Старридж прокомментировал итоги матча против «Манчестер Сити», который завершился вничью 1:1 и позволил «Ливерпулю» остаться впереди грозного соперника в турнирной таблице первенства. Старридж считает, что Клоппу есть чем гордиться, когда речь заходит о клубе, в котором он работает уже девять лет - и который, увы, покинет предстоящим летом.

- Думаю, что Юрген Клопп сейчас, в том числе и после такого матча, гордится тем, чего добилась его команда. Люди не верили, что такое возможно. Он может быть доволен тем, как выступила в этом матче его команда, - цитирует слова Старриджа BBC Sport.