Скауты «Манчестер Юнайтед» наблюдали за полузащитником «Аталанты», оценённым в 60 млн евро

«Манчестер Юнайтед» изучает возможность приобретения полузащитника «Аталанты» Тёна Копмейнерса.

Об интересе «красных дьяволов» к нидерландцу уже сообщалось в начале года, также на футболиста претендует «Ювентус». Как информирует инсайдер Николо Скира, скауты «Манчестер Юнайтед» присутствовали на воскресном матче Серии А между «Аталантой» и всё тем же «Ювентусом». Представители английского гранда наблюдали за игрой 26-летнего хавбека, которого руководство бергамасков оценивает в 60 млн евро.

Прошлым летом, напомним, «Манчестер Юнайтед» уже провернул дорогостоящий трансфер игрока «Аталанты»: тогда из Бергамо в Манчестер переехал форвард Расмус Хёйлунн, за которого заплатили более 70 млн евро.