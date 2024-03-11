«Манчестер Юнайтед» может совершить своё самое дорогостоящее приобретение грядущим летом.

Речь идёт о полузащитнике «Бенфики» Жоау Невеше, в контракте которого прописаны отступные в размере 120 млн евро. Как сообщает Mirror, новый совладелец «Юнайтед» сэр Джим Рэтклифф готов одобрить сделку по 19-летнему футболисту, которая станет рекордной для «красных дьяволов». На данный момент самой дорогой покупкой клуба является Поль Погба – его прибрели у «Ювентуса» за 105 млн евро в 2016 году.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Жоау Невеша в 45 млн евро. Текущий договор опорного хавбека с «Бенфикой» рассчитан до 2028 года.