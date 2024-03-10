Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Известный инсайдер высказался о будущем Гринвуда в «Манчестер Юнайтед»

10 Марта 2024 • 21:49 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:0
Шеффилд Юнайтед
отменен

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд, выступающий за «Хетафе» на правах аренды, вряд ли вернётся в свой клуб.

Своей игрой в Испании 22-летний футболист смог привлечь внимание многих клубов, включая местных грандов. Пока неизвестно, получит ли англичанин шанс вновь проявить себя в «Манчестер Юнайтед», однако, по сведениям знаменитого инсайдера Фабрицио Романо, такой сценарий маловероятен. Ожидается, что грядущим летом форвард будет продан.

В активе Мэйсона Гринвуда восемь забитых мячей и пять результативных передач в 26 поединках за «Хетафе» в текущей кампании. Контракт игрока с «красными дьяволами» рассчитан до середины 2025 года.

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Хетафе Мэйсон Гринвуд трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола назвал двух главных соперников «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов Винисиус может уйти из «Реала» - назван возможный новый клуб нападающего «Реал» может уволить Анчелотти - названо важное условие Президент «Реала» поставил крест на игроке команды - названо имя Гвардиола лишь третий: назван лучший тренер в истории АПЛ Клопп и Хаби Алонсо могут возглавить суперклуб Испании Холанн назвал главного игрока «Ливерпуля» Спасители Месси и Суарес урвали «Интер Майами» ничью с «Нэшвиллом» в Лиге чемпионов КОНКАКАФ Саттон назвал точный счёт матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» ​Назван фаворит матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити»
«Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок «Атлетик» не пропустил от «Барселоны» Шок для «Реала»: Анчелотти может сесть в тюрьму «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Раскрыт доход «Барселоны» с продажи футболок — каталонцы лучшие по данному показателю
Спортивные новости
«Трактор» выиграл у «Салавата Юлаева» и вышел во второй раунд Кубка Гагарина Экс-тренер сборной России поделился ожиданиями от второго раунда плей-офф КХЛ Чесноков оценил шансы Рублёва на победу в поединке с Лехечкой на турнире в Индиан-Уэллсе Пётр Ян победил китайца Ядуна на турнире UFC 299 и прервал серию из трёх поражений СКА обыграл «Торпедо в пятом матче серии и вышел в следующий раунд плей-офф КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Астон Вилла Астон Вилла
Тоттенхэм Тоттенхэм
0
4
2.28 4.00 2.60
Видео
Окончен
Вест Хэм Вест Хэм
Бёрнли Бёрнли
2
2
1.69 3.95 4.40
Видео
Окончен
Брайтон Брайтон
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1
0
1.54 4.40 5.20
Видео
Окончен
Ливерпуль Ливерпуль
Манчестер Сити Манчестер Сити
1
1
2.90 3.80 2.14
Видео
11.03.24 в 23:00
Челси Челси
Ньюкасл Ньюкасл
1.84 4.10 3.45
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Марта
23:30 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне – второй в истории по ассистам в матчах АПЛ против «Ливерпуля»
23:10 · Англия. Премьер-лига
Стоунс: «Ортега – потрясающий вратарь, сегодня он нам очень помог»
22:43 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола – о Клоппе: «Нам не требовались объятия, чтобы доказать, что мы уважаем друг друга» 1
22:15 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нанёс 12 ударов по воротам «Манчестер Сити» во втором тайме – рекорд последних трёх лет
22:04 · Англия. Премьер-лига
Клопп – об эпизоде с Макаллистером и Доку: «Это чистый пенальти»
21:57 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола ответил на вопрос о недовольстве де Брёйне заменой
21:49 · Англия. Премьер-лига
Известный инсайдер высказался о будущем Гринвуда в «Манчестер Юнайтед»
21:42 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Ливерпуль» должен был забить два-три гола во втором тайме»
21:35 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Мы хорошо начали, но «Ливерпуль» невероятен»
21:27 · Англия. Премьер-лига
Суперкомпьютер подсчитал расклады в чемпионской гонке АПЛ после матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» 1
21:17 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Невероятно, как много нам дали «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» в последние годы»
21:09 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк: «Ливерпуль» был лучше во втором тайме»
21:00 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола сохранил преимущество над Клоппом в очных противостояниях в АПЛ
20:25 · Англия. Премьер-лига
Вратарь «Манчестер Сити» травмировался в матче с «Ливерпулем»
19:09 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» обыграл «Ноттингем Форест» благодаря автоголу
Все новости
Рекомендуем