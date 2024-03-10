Известный инсайдер высказался о будущем Гринвуда в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд, выступающий за «Хетафе» на правах аренды, вряд ли вернётся в свой клуб.

Своей игрой в Испании 22-летний футболист смог привлечь внимание многих клубов, включая местных грандов. Пока неизвестно, получит ли англичанин шанс вновь проявить себя в «Манчестер Юнайтед», однако, по сведениям знаменитого инсайдера Фабрицио Романо, такой сценарий маловероятен. Ожидается, что грядущим летом форвард будет продан.

В активе Мэйсона Гринвуда восемь забитых мячей и пять результативных передач в 26 поединках за «Хетафе» в текущей кампании. Контракт игрока с «красными дьяволами» рассчитан до середины 2025 года.