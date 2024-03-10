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«Брайтон» обыграл «Ноттингем Форест» благодаря автоголу

10 Марта 2024 • 19:09 Комментировать
Брайтон
1:0
Ноттингем Форест

«Брайтон» с «Ноттингем Форест» почти на равных боролись в воскресном матче Премьер-лиги. На 29-й минуте ошибка Матца Селса, после чего мяч от Эндрю Омобамиделе влетел в сетку ворот. Тут же Дивок Ориги должен был забивать, но вратарь спас. Второй тайм был без таких явных моментов.

1:0, «Брайтон» вырвался на восьмую строчку, «лесники» - четвертые с конца.

Протокол игры  
Брайтон1:0Ноттингем Форест
(1:0) Омобамиделе Эндрю29'  
Вербрюгген БартВельтман Йоел  78'Ван Хекке Ян-ПольДанк ЛьюисЭступиньян Первис 76' (Энсисо Хулио ( 76') Балеба КарлосМодер Якуб  67' 76' (Роша Игор II ( 76') Адингра Симон 80' (Лаллана Адам ( 80'  90') Гросс ПаскальФати Ансу  41' 60' (Уэлбек Данни ( 60') Фергюсон Эван 60' (Лемпти Тарик ( 60')
Запасные: Буонанотте ФакундоСтил ДжейсонУэбстер АдамБарко Валентин
Селс МатцУильямс Неко  55'Омобамиделе Эндрю  19'Мурильо ДжейсонТоффоло ХарриЙейтс Райан 72' (Авонийи Тайво ( 72') Данило Ларанжера 61' (Сангаре Ибрахим ( 61'  90') Домингес Николас  14' 72' (Хадсон-Одои Каллум ( 72') Ориги Дивок 61' (Эланга Энтони ( 61') Вуд КрисГиббс-Уайт Морган 87' (Куяте Шейху ( 87')
Запасные: Тёрнер МэттБоли ВийиНьякат МуссаФелипе Аугусто IV
10 марта. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ноттингем Форест Брайтон

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