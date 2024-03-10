«Брайтон» обыграл «Ноттингем Форест» благодаря автоголу

«Брайтон» с «Ноттингем Форест» почти на равных боролись в воскресном матче Премьер-лиги. На 29-й минуте ошибка Матца Селса, после чего мяч от Эндрю Омобамиделе влетел в сетку ворот. Тут же Дивок Ориги должен был забивать, но вратарь спас. Второй тайм был без таких явных моментов.

1:0, «Брайтон» вырвался на восьмую строчку, «лесники» - четвертые с конца.