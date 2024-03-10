«Брайтон» обыграл «Ноттингем Форест» благодаря автоголу

«Брайтон» с «Ноттингем Форест» почти на равных боролись в воскресном матче Премьер-лиги. На 29-й минуте ошибка Матца Селса, после чего мяч от Эндрю Омобамиделе влетел в сетку ворот. Тут же Дивок Ориги должен был забивать, но вратарь спас. Второй тайм был без таких явных моментов.
1:0, «Брайтон» вырвался на восьмую строчку, «лесники» - четвертые с конца.
Протокол игры
|(1:0) Омобамиделе Эндрю29'
Вербрюгген Барт•Вельтман Йоел• 78'Ван Хекке Ян-Поль•Данк Льюис•Эступиньян Первис76' (Энсисо Хулио (76') •Балеба Карлос•Модер Якуб 67'76' (Роша Игор II (76') •Адингра Симон80' (Лаллана Адам (80') • 90'Гросс Паскаль•Фати Ансу 41'60' (Уэлбек Данни (60') •Фергюсон Эван60' (Лемпти Тарик (60')
Селс Матц•Уильямс Неко• 55'Омобамиделе Эндрю• 19'Мурильо Джейсон•Тоффоло Харри•Йейтс Райан72' (Авонийи Тайво (72') •Данило Ларанжера61' (Сангаре Ибрахим (61') • 90'Домингес Николас 14'72' (Хадсон-Одои Каллум (72') •Ориги Дивок61' (Эланга Энтони (61') •Вуд Крис•Гиббс-Уайт Морган87' (Куяте Шейху (87')
Запасные: Тёрнер Мэтт•Боли Вийи•Ньякат Мусса•Фелипе Аугусто IV
10 марта. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).
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