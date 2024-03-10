«Вест Хэм» на последней минуте ушёл от поражения в матче с главным аутсайдером

В 28-м туре чемпионата Англии «Вест Хэм» играл против упавшего на последнее место «Бёрнли». На 11-й минуте Датро Фофана стрельнул из-за штрафной - 0:1. На последней минуте первого тайма мяч оказался в сетке ворот лондонцев от Константиноса Мавропаноса. В первой атаке после перерыва Лукас Пакета отыграл один мяч. На 85-й минуте Дэнни Ингс был точен, но его гол отменили - вне игры. И все же он успел отличиться еще раз, на сей раз по правилам ударом с лета.
2:2, «Бёрнли» уже 19-й, соперник - седьмой.
Протокол игры
|11'Фофана Датро (0:1)
|45'Мавропанос Константинос (0:2)
|(1:2) Пакета Лукас46'
|(2:2) Ингс Дэнни90'
Ареола Альфонс•Цоуфал Владимир•Мавропанос Константинос•Агер Наиф82' (Ингс Дэнни (82') •Крессуэлл Аарон•Соучек Томаш• 44'Филлипс Кэлвин46' (Антонио Майкл (46') •Кудус Мохаммед•Уорд-Праус Джеймс46' (Альварес Эдсон (46') •Пакета Лукас• 84'Боуэн Джаррод
Траффорд Джеймс•Ассиньон Лоренс• 64'О'Ши Дара•Эстев Максим• 84'Тэйлор Чарли•Витиньо Виктор II90' (Гудмундссон Йоханн (90') •Берге Сандер• 76'Каллен Джош•Ларсен Якоб-Бруун46' (Браунхилл Джош (46') •Фофана Датро•Одоберт Уилсон68' (Делькруа Ханнес (68') 72'
10 марта. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).
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