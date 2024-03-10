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«Вест Хэм» на последней минуте ушёл от поражения в матче с главным аутсайдером

10 Марта 2024 • 19:05 Комментировать
Вест Хэм
2:2
Бёрнли

В 28-м туре чемпионата Англии «Вест Хэм» играл против упавшего на последнее место «Бёрнли». На 11-й минуте Датро Фофана стрельнул из-за штрафной - 0:1. На последней минуте первого тайма мяч оказался в сетке ворот лондонцев от Константиноса Мавропаноса. В первой атаке после перерыва Лукас Пакета отыграл один мяч. На 85-й минуте Дэнни Ингс был точен, но его гол отменили - вне игры. И все же он успел отличиться еще раз, на сей раз по правилам ударом с лета.

2:2, «Бёрнли» уже 19-й, соперник - седьмой.

Протокол игры  
Вест Хэм2:2Бёрнли
  11'Фофана Датро (0:1)
  45'Мавропанос Константинос (0:2)
(1:2) Пакета Лукас46'  
(2:2) Ингс Дэнни90'  
Ареола АльфонсЦоуфал ВладимирМавропанос КонстантиносАгер Наиф 82' (Ингс Дэнни ( 82') Крессуэлл АаронСоучек Томаш  44'Филлипс Кэлвин 46' (Антонио Майкл ( 46') Кудус МохаммедУорд-Праус Джеймс 46' (Альварес Эдсон ( 46') Пакета Лукас  84'Боуэн Джаррод
Запасные: Джонсон БенОгбонна АнджелоЗума КуртФабьянски ЛукашДивин МубамаЭрти Джордж
Траффорд ДжеймсАссиньон Лоренс  64'О'Ши ДараЭстев Максим  84'Тэйлор ЧарлиВитиньо Виктор II 90' (Гудмундссон Йоханн ( 90') Берге Сандер  76'Каллен ДжошЛарсен Якоб-Бруун 46' (Браунхилл Джош ( 46') Фофана ДатроОдоберт Уилсон 68' (Делькруа Ханнес ( 68'  72')
Запасные: Корк ДжекМурич АриянетБенсон МанюэльРодригес ДжейНдайишимий МайкАмдуни Зеки
10 марта. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бёрнли Вест Хэм

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