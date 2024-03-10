«Вест Хэм» на последней минуте ушёл от поражения в матче с главным аутсайдером

В 28-м туре чемпионата Англии «Вест Хэм» играл против упавшего на последнее место «Бёрнли». На 11-й минуте Датро Фофана стрельнул из-за штрафной - 0:1. На последней минуте первого тайма мяч оказался в сетке ворот лондонцев от Константиноса Мавропаноса. В первой атаке после перерыва Лукас Пакета отыграл один мяч. На 85-й минуте Дэнни Ингс был точен, но его гол отменили - вне игры. И все же он успел отличиться еще раз, на сей раз по правилам ударом с лета.

2:2, «Бёрнли» уже 19-й, соперник - седьмой.