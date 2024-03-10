Постекоглу – первый тренер «Тоттенхэма», обыгравший Эмери в АПЛ

Воскресный матч Премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Тоттенхэмом» удивил итоговым результатом. Команда Анге Постекоглу отпраздновала гостевую победу со счётом 4:0. Все четыре гола «шпоры» организовали после перерыва.

Как сообщает Squawka, Постекоглу вошёл в историю как первый тренер «Тоттенхэма», которому удалось обыграть Унаи Эмери в матче Премьер-лиги.

«Тоттенхэм» на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. От четвёртой «Астон Виллы» команда Постекоглу отстаёт на два очка, проведя при этом на один матч меньше.