«Тоттенхэм» за тайм забил 4 гола в ворота «Астон Виллы»

«Астон Вилла» с «Тоттенхэмом» бились за четвёртое место в Премьер-лиге. Поединок получился напряжённым, но с небольшим количеством моментов. Несмотря на все старания футболистов, реальных моментов в первом тайме просто не было. Пап Матар Сарр рванул по флангу и сыграл в центр штрафной на Джеймса Мэддисона, который опередил соперника и открыл счет. Вскоре Сон Хын Мин перехватил мяч на половине поля противника, продвинулся вперед, а Бреннан Джонсон сходу удвоил результат. На 65-й минуте Джон Макгинн прыгнул ногами в соперника - удаление. Педро Порро рванул по кромке поля и выдал мяч под удар Сону, это разгром. До финального свистка «шпоры» снова забили, Сон отыграл на Тимо Вернера, который поразил ближнюю девятку - 0:4.

«Тоттенхэм» идет на пятом месте с отставанием в два очка от сегодняшнего соперника.