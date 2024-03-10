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«Тоттенхэм» за тайм забил 4 гола в ворота «Астон Виллы»

10 Марта 2024 • 17:59 Комментировать
Астон Вилла
0:4
Тоттенхэм

«Астон Вилла» с «Тоттенхэмом» бились за четвёртое место в Премьер-лиге. Поединок получился напряжённым, но с небольшим количеством моментов. Несмотря на все старания футболистов, реальных моментов в первом тайме просто не было. Пап Матар Сарр рванул по флангу и сыграл в центр штрафной на Джеймса Мэддисона, который опередил соперника и открыл счет. Вскоре Сон Хын Мин перехватил мяч на половине поля противника, продвинулся вперед, а Бреннан Джонсон сходу удвоил результат. На 65-й минуте Джон Макгинн прыгнул ногами в соперника - удаление. Педро Порро рванул по кромке поля и выдал мяч под удар Сону, это разгром. До финального свистка «шпоры» снова забили, Сон отыграл на Тимо Вернера, который поразил ближнюю девятку - 0:4.

«Тоттенхэм» идет на пятом месте с отставанием в два очка от сегодняшнего соперника.

Протокол игры  
Астон Вилла0:4Тоттенхэм
  50'Мэддисон Джеймс (0:1)
  53'Джонсон Бреннан (0:2)
  90'Хын Мин Сон (0:3)
  90'Вернер Тимо (0:4)
Мартинес ЭмилианоКонса Эзри 85' (Карлос Диего Сантос ( 85'  90') Ленгле Клеман 58' (Дзаньоло Николо ( 58') Торрес Пау IIКэш МэттиДинь Люка 58' (Диаби Мусса ( 58') Макгинн Джон  65'Соарес ДугласТилеманс Юри 58' (Морено Алекс ( 58') Бэйли Леон 69' (Ироэгбунам Тим ( 69') Уоткинс Олли
Запасные: Хейден КейнРоджерс МорганОльсен РобинДуран Джон
Викарио ГульельмоПорро ПедроРомеро КристианВан де Вен Микки 49' (Дрэгушин Раду ( 49'  61') Удоги ДестиниСарр Пап Матар  19' 70' (Бентанкур Родриго ( 70') Биссума ИвКулушевски ДеянМэддисон Джеймс 87' (Вернер Тимо ( 87') Джонсон Бреннан 88' (Хёйбьерг Пьер-Эмиль ( 88') Хын Мин Сон
Запасные: Дэвис БенСкарлетт ДейнЛо Чельсо ДжованиЭмерсон ЖуниорОстин Брендон
10 марта. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Астон Вилла

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