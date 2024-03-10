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​Известно условие трансфера Лукаку в «Рому»

10 Марта 2024 • 17:58 Комментировать

В настоящий момент нападающий Ромелу Лукаку выступает за «Рому» в аренде. Итальянский клуб может выкупить фактурного бельгийца у «Челси», но проблема упирается в финансы. Римляне имеют право выкупить Лукаку за 44 миллиона евро, что их не устраивает. «Рома» хотела бы договориться о снижении суммы до 35 миллионов евро. Кроме того, «волков» смущает высокая заработная плата Ромелу.

Как отмечает CalcioMercato, решающую роль в вопросе трансфера Лукаку может сыграть то, попадёт ли «Рома» в Лигу чемпионов. При условии квалификации в главный клубный турнир континента шансы «волков» выкупить 30-летнего Лукаку серьёзно вырастут.

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