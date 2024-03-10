Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Манчестер Юнайтед» готов попрощаться с топ-игроком

10 Марта 2024 • 17:34 Комментировать

В «Манчестер Юнайтед» назревает перестройка состава. Как сообщает TEAMtalk, новые владельцы клуба настроены летом подписать молодых футболистов в оборонительную линию. Жертвой перестройки может стать Рафаэль Варан. По данным источника, «красные дьяволы» будут готовы продать француза примерно за 20 миллионов фунтов.

Напомним, что компания INEOS Джим Рэтклиффа недавно приобрела 25% акций «Манчестер Юнайтед». На текущий момент команда располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 17 марта – против «Ливерпуля» в Кубке Англии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола назвал двух главных соперников «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов Винисиус может уйти из «Реала» - назван возможный новый клуб нападающего «Реал» может уволить Анчелотти - названо важное условие Клопп и Хаби Алонсо могут возглавить суперклуб Испании Президент «Реала» поставил крест на игроке команды - названо имя Гвардиола лишь третий: назван лучший тренер в истории АПЛ Спасители Месси и Суарес урвали «Интер Майами» ничью с «Нэшвиллом» в Лиге чемпионов КОНКАКАФ ​Назван фаворит матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» Холанн назвал главного игрока «Ливерпуля» Саттон назвал точный счёт матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити»
«Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна «Атлетик» не пропустил от «Барселоны» Шок для «Реала»: Анчелотти может сесть в тюрьму
Спортивные новости
«Трактор» выиграл у «Салавата Юлаева» и вышел во второй раунд Кубка Гагарина Экс-тренер сборной России поделился ожиданиями от второго раунда плей-офф КХЛ Чесноков оценил шансы Рублёва на победу в поединке с Лехечкой на турнире в Индиан-Уэллсе Пётр Ян победил китайца Ядуна на турнире UFC 299 и прервал серию из трёх поражений СКА обыграл «Торпедо в пятом матче серии и вышел в следующий раунд плей-офф КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Астон Вилла Астон Вилла
Тоттенхэм Тоттенхэм
0
4
2.28 4.00 2.60
Видео
Окончен
Вест Хэм Вест Хэм
Бёрнли Бёрнли
2
2
1.69 3.95 4.40
Видео
Окончен
Брайтон Брайтон
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1
0
1.54 4.40 5.20
Видео
53 мин
Ливерпуль Ливерпуль
Манчестер Сити Манчестер Сити
0
1
2.90 3.80 2.14
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Марта
19:09 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» обыграл «Ноттингем Форест» благодаря автоголу
19:05 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» на последней минуте ушёл от поражения в матче с главным аутсайдером
18:21 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу – первый тренер «Тоттенхэма», обыгравший Эмери в АПЛ
18:15 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 1
17:59 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» за тайм забил 4 гола в ворота «Астон Виллы»
17:58 · Англия. Премьер-лига
​Известно условие трансфера Лукаку в «Рому»
17:47 · Англия. Премьер-лига
Салах – в запасе: «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» объявили составы на очную битву
17:34 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» готов попрощаться с топ-игроком
17:29 · Англия. Премьер-лига
Салах — о «Манчестер Сити»: «Это решающий матч»
17:28 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» нацелился на игрока «ПСЖ»
17:23 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» повесил ценник на Тирни 1
16:38 · Англия. Премьер-лига
​Дайер поддержал руководителя «Тоттенхэма» Леви
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» поспорит с «Ливерпулем» за игрока «Вулверхэмптона»
15:42 · Англия. Премьер-лига
​Родри рассказал о разнице между АПЛ и Ла Лигой
15:30 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» - «Тоттенхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4
Все новости
Рекомендуем