​«Манчестер Юнайтед» готов попрощаться с топ-игроком

В «Манчестер Юнайтед» назревает перестройка состава. Как сообщает TEAMtalk, новые владельцы клуба настроены летом подписать молодых футболистов в оборонительную линию. Жертвой перестройки может стать Рафаэль Варан. По данным источника, «красные дьяволы» будут готовы продать француза примерно за 20 миллионов фунтов.

Напомним, что компания INEOS Джим Рэтклиффа недавно приобрела 25% акций «Манчестер Юнайтед». На текущий момент команда располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 17 марта – против «Ливерпуля» в Кубке Англии.