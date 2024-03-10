​«Челси» нацелился на игрока «ПСЖ»

«Челси» строит планы по усилению своего состава на летнее трансферное окно. Как сообщает HITC, лондонский клуб нацелен на подписание полузащитника «ПСЖ» Витиньи. «Пенсионерам» давно интересен этот футболист, и они настроены заполучить его в летнее межсезонье.

24-летний Витинья оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 45 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 португалец провёл за «ПСЖ» 34 матча, в которых забил пять голов и отдал три результативных паса на партнёров.

Отметим, что «Челси» на текущий момент занимает 11-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.