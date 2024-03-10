​Дайер поддержал руководителя «Тоттенхэма» Леви

Бывший футболист «Тоттенхэма» Эрик Дайер поддержал председателя клуба – Даниэля Леви.

«С ним сложно вести переговоры, но он заботится о «Тоттенхэме». Забавно видеть призывы «Леви, на выход». Когда я вижу их, то думаю – он построил лучшую инфраструктуру, лучшую базу и лучший стадион за последние 10 лет. А «шпоры» были конкурентоспособными и дошли до финала Лиги чемпионов в 2019 году», - слова Дайера приводит The Times.

Напомним, что в январе Эрик Дайер покинул «Тоттенхэм» и перебрался в «Баварию». С тех пор англичанин провёл за мюнхенский клуб девять матчей. В них Дайер не отличался результативными действиями.