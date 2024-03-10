​Фанат позвал Моуринью в «Челси» - раскрыт ответ тренера

Фанат «Челси» по имени Шарки опубликовал в социальных сетях совместную фотографию с Жозе Моуринью. Болельщику удалось пообщаться с португальским тренером в Саудовской Аравии, куда Особенный приехал на Гран-при Формулы-1. Шарки обнародовал диалог с Моуринью, хотя его достоверность невозможно проверить.

Шарки: Привет, Жозе. Болельщики «Челси» со всего мира любят тебя и надеются на твоё возвращение.

Жозе: Спасибо, мой друг, но «Челси» - это не тот «Челси», который мы знаем.

Шарки: Да, поэтому мы хотим, чтобы ты приехал и вернул клубу славу. Если бы летом тебе поступило предложение, ты приехал бы?

Жозе в ответ пожал плечами.

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