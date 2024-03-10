​«Тоттенхэм» объявил состав на игру с «Астон Виллой»

В воскресенье «Тоттенхэм» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Астон Виллы». Наставник лондонской команды Анге Постекоглу принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Викарио, Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоги, Сарр, Биссума, Мэддисон, Кулушевски, Джонсон, Сон.

Матч чемпионата Англии между «Астон Виллой» и «Тоттенхэмом» стартует в 16:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.