Гвардиола: «Иногда приходится притворяться суперменом»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о давлении, которое оказывается на футбольных тренеров.
«У каждого специалиста бывают и взлеты, и падения. Требования всегда высоки ко всем тренерам, но каждый справляется с давлением по-своему. Иногда приходится притворяться суперменом, который способен на невероятное. В моменте люди восхищаются и думают, что тренер способен на все», - цитирует испанского специалиста Goal.com.
Сегодня, 10 марта, «Манчестер Сити» встретится с «Ливерпулем» в рамках 28-го тура чемпионата Англии. Поединок состоится на «Энфилде» и начнется в 18:45 мск.
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