Гвардиола: «Иногда приходится притворяться суперменом»

«У каждого специалиста бывают и взлеты, и падения. Требования всегда высоки ко всем тренерам, но каждый справляется с давлением по-своему. Иногда приходится притворяться суперменом, который способен на невероятное. В моменте люди восхищаются и думают, что тренер способен на все», - цитирует испанского специалиста Goal.com.