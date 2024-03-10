Титов дал прогноз на матч «Ливерпуль» - «Манчестер Сити»

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Егор Титов высказался о центральном матче 28-го тура Английской премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».

«Команда Гвардиолы в сумасшедшей форме. Там лидеры вернулись пораньше, поэтому успели сыграться. У «Сити» должен быть перевес. Поставлю на «тотал меньше 3,5». Не вижу, чтобы этот матч превратился в игру без обороны», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

«Ливерпуль» примет «Манчестер Сити» на стадионе «Энфилд» сегодня, 10 марта. Стартовый свисток прозвучит в 18:45 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.