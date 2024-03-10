Фоден принял решение по «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден не думает об уходе из английского топ-клуба. Как информирует инсайдер Экрем Конур, хавбек готов подписать с «горожанами» новое трудовое соглашение.

В настоящий момент стороны ведут переговоры. Ожидается, что новый контракт Фодена будет рассчитан до середины 2029 года. Срок действующего договора Фила с «горожанами» истекает по окончании сезона-2026/2027.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги полузащитник провел 27 поединков. Фоден записал на свой счет 11 забитых мячей и семь результативных передач.

Сегодня, 10 марта, «Манчестер Сити» на выезде сыграет с «Ливерпулем».